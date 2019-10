Zwischen Buschdorf und Bonn-West : Ersatzbus lässt Fahrgäste in Buschdorf stehen

Bonn Am Wochenende haben die Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) aufgrund von Bauarbeiten zwischen Buschdorf und Bonn-West einen Schienenersatzverkehr auf der Strecke der Bahnlinien 16 und 63 eingerichtet. Dabei ist nicht alles reibungslos verlaufen.

Am Wochenende haben die Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) aufgrund von Bauarbeiten zwischen Buschdorf und Bonn-West einen Schienenersatzverkehr auf der Strecke der Bahnlinien 16 und 63 eingerichtet. Ein GA-Leser beklagte sich, dass am Sonntag zweierlei Dinge schiefgelaufen seien. Es habe keine Hinweisschilder ob der Folgen der Bauarbeiten an den Haltestellen vor Bonn gegeben. Außerdem sei ihm und den anderen Fahrgästen, die aus Richtung Köln kamen, beim Ausstieg der Pendelbus vor der Nase weggefahren.

SWB-Sprecherin Veronika John bestätigte eine sechsminütige Verspätung und bedauerte, dass der Busfahrer nicht gewartet habe. „Die Busse können leider nur eine begrenzte Zeit warten. Die Fahrer müssen sich an die Fahrpläne halten, sonst schleppen sie die Verspätung weiter, und die folgenden Fahrgäste bekommen ihre Bahnen nicht mehr.“ Was die Haltestellenbeschilderungen in den Orten vor Bonn angehe, verwies sie an die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB).