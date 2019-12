Hilfsbereitschaft in Bonn : Die Bonner Tafel versorgt 650 Kunden

Horst-Dieter Tontarski (rechts) und Josef Knopp von der Bonner Tafel verteilen unter anderem die Pakete an die wartenden Bedürftigen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn 21 Jahre nach ihrer Gründung versorgt die Bonner Tafel rund 650 Kunden. Damit sind die Kapazitäten ausgeschöpft.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Wächter

Mit etwa 70 Kunden hat die Tafel vor 21 Jahren ihren Betrieb aufgenommen. Ziel war es damals, Lebensmittel vor dem Müll zu retten und sie an Bedürftige abzugeben. „Heute wird die Tafel einzig als Lebensmittelausgabe für Bedürftige angesehen. Den eigentlich Grund haben die meisten Menschen vergessen“, erklärt Geschäftsführer Horst-Dieter Tontarski. Mittlerweile versorgt die Tafel heute 650 Bonner, deren Geld nicht reicht, um sich entsprechend Lebensmittel zu kaufen. Die meisten von ihnen haben Migrationshintergrund, aber auch viele Rentner sind darunter und auch junge Menschen stehen regelmäßig in der Schlange. Hätte die Tafel eine Warteliste, stünden wahrscheinlich noch einmal so viele Menschen darauf.

Die Tür der Tafel steht offen. Körbe mit Gemüse, Obst und haltbaren Lebensmitteln, die die Supermärkte nicht mehr verkaufen können, weil sie etwa kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums stehen, stehen bereit. Doch bevor am Nachmittag die Kunden kommen, die jede Woche in der Schlange stehen, gibt es Geschenke in der benachbarten Kirche. Der Kirchenraum von Sankt Hedwig steht voller Geschenke. Ganz vorne die kleineren für Einzelpersonen, hinten etwas größere für Familien, rechts die Pakete, die an Moslems ausgegeben werden können. Enthalten sind nämlich Lebensmittel und für die muslimischen Kunden eben alles ohne Schweinefleisch. Es sind Lebensmittelpakete, die einige Bonner für die Kunden der Tafel zusammengestellt haben. Einige enthalten Dosen mit Bohnensuppe, Fischkonserven sind dabei, Flaschen mit Olivenöl, Süßigkeiten wie Printen oder Spekulatius, aber auch Grundnahrungsmittel wie Nudeln oder abgepacktes Brot. Wichtig ist, dass nur haltbare Ware in diesen Paketen verstaut werden sollten.

125 Helfer unterstützen die Tafel Mitarbeiter sind willkommen Zwischen 5000 und 6000 Euro muss die Tafel Bonn jeden Monat an finanziellen Mitteln haben. Geld, das sie unter anderem für den Fuhrpark und die Miete der Räume aufbringen muss. Und weil es nicht mehr allein ehrenamtlich zu stemmen ist, haben sie jetzt eine festangestellte Betriebsleiterin. Die Tafel ist ein gemeinnütziger Verein und auf Spenden angewiesen. Das sei nicht immer einfach. Auch über weitere Helfer freut sich Tontarski. Rund 125 Helfer zählt die Bonner Tafel. Je 25 sind täglich bei der Lebensmittelausgabe im Einsatz. Die meisten von ihnen haben längst das Rentenalter erreicht. Mehr im Internet auf www.bonner-tafel.de. wsu

Draußen bildet sich derweil eine lange Schlange. Viele, die dort anstehen, unterhalten sich. Sie kennen sich, entweder aus der Nachbarschaft oder weil sie regelmäßig in der Schlange stehen und warten bis sie aufgerufen werden. Jeder von ihnen hat eine Karte, die ihn als Kunden der Tafel ausweist. Oben drauf steht eine Nummer. „Und die rufen wir nacheinander auf“, erklärt Tontarski das Prozedere. Es ist also gar nicht nötig, möglichst früh vor Ort zu sein. Jeder, der sich angemeldet hat, erhält auch ein Päckchen.

Zwei junge Frauen aus Osteuropa warten schon seit 15 Minuten, dass es endlich losgeht. Die beiden Schwestern sind vor vier Jahren nach Deutschland gekommen. Sie machen beide eine Ausbildung, die eine zur Altenpflegerin, die andere eine kaufmännische. Das Geld aber reicht nicht bis zum Monatsende. Seit einem Jahr etwa gehören sie zum festen Kundenstamm der Tafel. „Ich bin ganz überwältigt, wie viele Geschenke jetzt in der Kirche stehen. Ich bin so dankbar, dass die Menschen die Lebensmittel spenden“, sagt die mit 28 Jahren ältere Schwester. „650 Kunden sind schon eine Menge, mehr schaffen wir einfach nicht“, sagt Tontarski, der erklärt, dass die Kunden einmal die Woche zur Lebensmittelausgabe kommen dürfen, aber die Tafel an fünf Tagen in der Woche geöffnet hat.