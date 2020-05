Nach Entscheidung des OB : Bonner Politiker kritisieren angekündigte Bäderschließung

Bonn Grüne und Linke sprechen von einem „Alleingang des Oberbürgermeisters“. Die Stadt hatte angekündigt, dass die Freibäder in diesem Sommer zu bleiben.

Sowohl die Bonner Grünen als auch die Oppositionsfraktion der Linken und die Oberbürgermeister-Kandidatin der SPD, Lissy von Bülow, kritisieren die von der Stadt angekündigte Schließung der Freibäder in diesem Sommer als Alleingang von Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Es braucht „mehr Mitsprache und Kommunikation im Krisenmanagement“, hieß es vonseiten der Grünen in einer Mitteilung an die Presse. „Die Ankündigung war ein unnötiger Alleingang“, sagte Tim Achtermeyer, der für die Grünen im Sportausschuss sitzt.