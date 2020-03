Engagement am Herd : Bonner Gastronomen wollen für Einsatzkräfte kochen

Bonn Bonner Gastronomen wollen für Einsatzkräfte und Hilfsbedürftige kochen, um sie in der Corona-Krise zu unterstützen. 13 Restaurants haben sich bereits zusammengeschlossen.

Die Hilfsbereitschaft in Bonn ist in der Corona-Krise derzeit groß: Auch die Gastronomen wollen helfen und haben sich mit einem Brief an Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Stadtdirektor Wolfgang Fuchs gewendet. Gian Karimi vom Café Extro hat sich mit Rüdiger Schütz (Meyer´s) und Salah Cheko (Buena Vida Havanna) und vielen weiteren Gastronomen zusammengetan, um für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu kochen. Ihnen sei es wichtig, etwas für Bonn zu tun. „In guten Zeiten treffen sich viele Menschen bei uns – wir wollen auch jetzt da sein“, so Gian Karimi. Man sei bereit, „außergewöhnliche Wege zu gehen“, so die Gastronomen. Bislang haben sich der Idee 13 Restaurants angeschlossen. Die Inhaber wollen zusammen mit ihren Küchenteams für Obdachlose und Einsatzkräfte kochen und auch einen Lieferservice für Menschen anbieten, die sich derzeit in Quarantäne befinden. Die Hilfe würden die Gastronomen zum Selbstkostenpreis anbieten. Dafür schenken sie ihr Know-How und die Infrastruktur.