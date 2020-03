Verhandlung vor dem Arbeitsgericht : Stadtwerke Bonn kündigen krankem Fahrer

Bonn Ein Fahrer der Bonner Stadtwerke hat vor dem Arbeitsgericht gegen seine Entlassung geklagt. Der ehemalige Busfahrer war mehrfach mehrere Wochen krank.

Seit Monaten suchen die Stadtwerke Bonn vermehrt nach Fahrpersonal für ihre Busse und Bahnen, um den ständigen Ausfällen und Verspätungen im Linienverkehr entgegenzuwirken. Jetzt wollten sie sich indes von einem Fahrer wieder trennen: Die SWB hatten dem Mann personenbedingt gekündigt. Gegen die Kündigung hat der Mann Klage eingereicht. Am Donnerstag trafen sich die Parteien vor der dritten Kammer im Arbeitsgericht Bonn.

Als Grund für die personenbedingte Kündigung nennt der SWB-Anwalt viele Fehltage des Fahres wegen Krankheit in den vergangenen drei Jahren. So habe der Mann 2017 insgesamt mehr als sechs Wochen, 2018 neun Wochen und im vorigen Jahr mehr als 16 Wochen wegen verschiedener Erkrankungen gefehlt. Die Fehltage hätten stets innerhalb der sechs Wochen gelegen, in denen der Arbeitgeber noch zur Entgeltfortzahlung verpflichtet sei, betont der Anwalt. Hinzu komme, dass der Mitarbeiter diverse Einladungen zu betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen nicht wahrgenommen habe. Es habe keine Reaktion seitens des Klägers gegeben.