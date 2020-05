Junges Theater Bonn : Zwei Stücke zur Feier des Kriegsendes

Beuel. Das Junge Theater Bonn zeigt zum 75. Jahrestag des Kriegsendes zwei Inszenierungen online. Zu sehen sind die Stücke „Das letzte Aufgebot“ und „Geheime Freunde“.

Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht. Anlässlich dieses wichtigen Jahrestages hatte das Junge Theater Bonn (JTB) einen Themenschwerpunkt mit Vorstellungen von vier verschiedenen Stücken und der Premiere des Stückes „Die weiße Rose“ geplant. Die Corona-Krise hat nun all diese Pläne weitgehend durchkreuzt. Wegen der Unterbrechung des Spielbetriebes zeigt das in der Hermannstraße 50 in Beuel ansässige JTB stattdessen nun Videoaufzeichnungen seiner Inszenierungen „Geheime Freunde“ - nach dem Roman „Der gelbe Vogel“ von Myron Levoy - sowie das selbst entwickelte Stück „Das letzte Aufgebot“.

Für zwei Woche online zur Verfügung

„Geheime Freunde“ nach dem Roman „Der gelbe Vogel“ von Myron Levoy ist das am längsten laufende Stück aller Zeiten am JTB. Die Inszenierung von Moritz Seibert hatte am 21. Mai 2010 Premiere und feiert in zwei Wochen ihren 10. Geburtstag. Die Rollen der Kinder wurden bereits viermal neu besetzt. Die bewegende Geschichte handelt von Alan, einem jüdischen Jungen in New York, für den der Krieg in Europa weit entfernt scheint. Doch dann soll er sich um das Mädchen Naomi kümmern, das mit ihrer Mutter aus Frankreich vor den Nazis geflohen ist.