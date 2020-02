Rathaussturm an Weiberfastnacht : Wiever haben Regentschaft in Beuel übernommen

Wiever haben Regentschaft in Beuel übernommen

Rathaussturm an Weiberfastnacht

Wäscherprinzessin Romina I. und ihre Begleiterinnen haben die Regentschaft in Beuel übernommen. Foto: Michael Wrobel

Beuel Es ist soweit: Die Karnevalssession steuert unaufhaltsam auf ihren Höhepunkt zu. In Bonn-Beuel haben die jecken Wiever traditionell das Rathaus gestürmt und übernommen. Wir haben live aus Beuel berichtet.

Vor allem in Bonn-Beuel hat die Weiberfastnacht eine besondere Tradition. Die Wäscherprinzessin ist am Donnerstagmittag mit ihren Begleiterinnen ins Rathaus vorgedrungen, das der Bonner Oberbürgermeister, der Bezirksbürgermeister und deren Vertreter zu verteidigen versuchten. Auch der traditionelle Weiberfastnachtszug hat bereits stattgefunden.

Schon seit 9 Uhr feiern die Jecken auf dem Rathausvorplatz. Wir haben live auf kamelle.de berichtet. Bonns OB Ashok Sridharan und der Beueler Bezirksbürgermeister Guido Déus warteten auf dem Balkon des Rathauses. Sridharan richtete einige Worte an die Menge auf dem Vorplatz und gedachte auch der Opfer des mutmaßlich rassistischen Anschlags von Hanau. „Bevor wir hier friedlich Karneval feiern, möchte ich mit euch an diejenigen denken, denen gestern Abend in Hanau Schreckliches widerfahren ist“, sagte der OB. Danach wurde eine Schweigeminute abgehalten.