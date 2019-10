Statt Frühjahrskirmes : So war der erste Holzlarer Weinherbst

Holzlar Anstatt der Frühjahrskirmes fand am Wochenende zum ersten Mal der Holzlarer Weinherbst statt. Die Veranstalter sind zufrieden.

Das Weinfest war eine Premiere, und es kam bei den Bürgern bestens an. "Nachdem die Frühjahrskirmes im Ort über die Jahre immer mehr an Zulauf verloren hatte, haben wir uns entschlossen, sie aufzugeben", sagte der Vorsitzende des Bürgervereins Kohlkaul, Georg Fenninger. Der Bürgerverein habe sich daher Gedanken über neue Angebote gemacht. Erstmals fand deshalb an diesem Herbstwochenende, von Samstag- bis Sonntagnachmittag auf dem Kohlkauler Platz in Holzlar ein Weinfest statt.