Pützchener Marktwiesen : Weihnachtscircus in Beuel darf Zelte aufbauen

Veranstalter Manuel Fischer packte beim Zirkusaufbau im Dezember 2019 in Pützchen selbst mit an. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Pützchener Ortsvereine sind mit dieser Einigung zufrieden: Der Weihnachtscirkus kann seine Zelte im Dezember wieder auf den Marktwiesen aufbauen. Die Entscheidung gilt aber zunächst nur für ein Jahr.

Cyrus Staubitz, Vorsitzender des TuS Pützchen und der Ortsvereine Pützchen-Bechlinghoven, war einer der Antragsteller, die sich kritisch mit der Nutzung der Marktwiesen als Zirkusstandort auseinandergesetzt hatte. Er sagte in der Sitzung: „Nicht der Zirkus grundsätzlich war für uns das Objekt der Beschwerde, sondern das Vergabeverfahren der Stadt Bonn. Mit dem Vorschlag zum weiteren Verfahren erklären wir uns einverstanden.“ Wichtig sei, so Staubitz, dass die Akzeptanz im Ort vorhanden ist. Und davon könne man grundsätzlich ausgehen.

Der Bezirksbürgermeister erklärte in der Sitzung, dass der Gremienbeschluss nur für ein Jahr gelte. Anders lautende Gerüchte, wonach die Stadt Bonn dem Zirkusbetreiber eine Zusage für die nächsten fünf Jahre erteilen wolle, wies Déus entschieden zurück. „Ein rollierendes Verfahren zwischen verschiedenen Standorten im Stadtgebiet ist nicht möglich, weil die Bundesstadt Bonn keinen wintertauglichen Zirkusplatz besitzt – bis auf die Pützchener Marktwiesen“, betonte der Politiker und fügte an, man wisse sehr wohl um die Belastungen der Anwohner, weshalb die Politik jährlich darüber neu entscheiden werde, ob der Zirkus in Pützchen spielen kann.

Zirkusbetreiber Manuel Fischer ist über den Beschluss der Politiker froh und erleichtert: „Wir haben das Programm schon vertraglich unter Dach und Fach und freuen uns auf Bonn.“ Voraussichtlich Anfang Dezember soll mit dem Zeltaufbau begonnen werden – vorausgesetzt, es gibt keine Einschränkungen wegen Corona. „Wir haben ein neues Zelt und neue Bestuhlung gekauft. Jetzt warten wir auf den Vertrag mit der Stadt“, so Fischer. Die Stadt Bonn will in Kürze einen Vertrag mit Fischer für die nächste Spielzeit abschließen, so Kristina Buchmiller vom Presseamt.