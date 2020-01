Rathaussturm der Wäscherprinzessin : Hier finden Sie alle Infos zur Weiberfastnacht in Beuel

Der Rathaussturm in Beuel. Foto: Michael Wrobel

Bonn-Beuel Die Vorbereitungen für die Weiberfastnacht laufen auf Hochtouren. In Beuel hat der Tag eine besondere Tradition. Hier gibt es alle Infos dazu im Überblick.



Bunte Kostüme, Kamelle und kreativ gestaltete Umzugswagen sind auf jeder Feier der Jecken nicht wegzudenken. Doch die Tradition rund um die Wäscherprinzessin und ihren Wäscherinnen gibt es nur in Beuel. Das sollte man zur Beueler Weiberfastnacht 2020 wissen:

Das ist die neue Wäscherprinzessin

Die neue Beueler Wäscherprinzessin der Session 2019/2020 heißt Romina Markmann. Sie wird als Romina I. unter dem Motto “Beuele Wieve klassisch jeck, mit Beethoven he an jeder Eck“ in das Beethoven-Jubiläumsjahr starten. Die Tochter des Schaustellers Hubert Markmann, „Huppemann“, und seiner Frau Claudia arbeitet seit 2016 im Familienbetrieb. Unterstützt wird die 22-Jährige durch ihre Wäscherinnen Lena Obliers und Sabrina Michel.

Die gebürtige Bonnerin konnte bereits im vergangenen Jahr als Wäscherin von Luisa I. Erfahrungen sammeln. Schon mit sieben Jahren tanzte Romina bei den Kindercorps der Beueler Stadtsoldaten und war dort bis 2016 aktiv. Ihre Hobbies sind Sport, Freunde treffen und natürlich Karneval. Seit 2017 ist sie aktives Mitglied im alten Beueler Damenkomitee.

Der Beginn der langen Tradition

Weiberfastnacht ist auch heute noch der Tag, an dem die Frauen die Straßen dominieren, sich verkleiden, den Männern die Krawatten abschneiden und das Rathaus stürmen. Obwohl die Idee zu diesem Fest bereits 1824 in Bonn-Beuel entstand, wird die alte Tradition zum Teil immer noch aufrecht erhalten. Damals entschieden die Beueler Wäscherinnen genau am Donnerstag vor Karneval 1824, sich nicht länger damit zufrieden zu geben, an diesem Tag zu schuften, während ihre Männer ausgelassen Karneval feierten. Also trafen sie sich seitdem jedes Jahr, um gegen die Dominanz der Männer zu kämpfen. Aus einer gemütlichen Runde bei einer Tasse Kaffee wurde schließlich die Weiberfastnachtsfeier, wie wir sie heute kennen.

In Beuel wird seit 1958 jedes Jahr eine Wäscherprinzessin gewählt, die die Beueler Weiber repräsentiert. Bis 1964 wurde diese von den Wäschereien selbst gestellt. Vier Wochen vor Weiberfastnacht wird diese feierlich proklamiert. Im Endspurt zum Höhepunkt des Karnevals findet seit 1999 das Wettwaschen statt, bei dem das Häärekomitee gegen die Wiever aller Beueler Damenkomitees zum Nahkampf an der Waschbütt antritt. Eine Jury aus prominenten Beuelern beurteilt die Sauberkeit, den Geruch und die Zahl der in drei Minuten gewaschenen Teile. Und das Häärekomitee sorgt im Pfarrzentrum Pützchen auch zwischen den Waschgängen für jede Menge karnevalistische Einlagen der Extraklasse.

Das passiert an Weiberfastnacht in Beuel

Weiberfastnacht ist dann der große Tag für die Wäscherprinzessin: Der Rathaussturm steht an. Unterstützt von ihren Begleiterinnen dringt sie ins Beueler Rathaus ein, wo der Bonner Oberbürgermeister, der Bezirksbürgermeister und deren Vertreter bereits auf die Damen warten, um das Rathaus zu verteidigen. Ebenfalls am Donnerstag, den 20. Februar, findet in Beuel der traditionelle Weiberfastnachtszug statt. Der Zug startet an der Siegburger Straße und geht über Königswinterer Straße, Gustav-Kessler-Straße, Obere Wilhelmstraße, Siegfried-Leopold-Straße, Gottfried-Claren-Straße, An St. Josef, Johann-Link-Straße, Hermannstraße und Friedrich-Breuer-Straße (Achtung: Hier gibt nur wenig Platz für Zuschauer), bis er auf Höhe des Rathauses wieder endet.

Am Donnerstagmorgen wird bereits ab 9 Uhr auf dem Beueler Rathausplatz gefeiert. Und auch nach Rathaussturm und Weiberfastnachtszug ist natürlich für die Jecken noch lange nicht Schluss. Nicht nur am Rathaus, auch beim bunten Karnevalstreiben der Beueler Stadtsoldaten "Rot-Blau" kann ab 12 Uhr im Zeughaus gefeiert werden. Eine After-Zoch-Party gibt's auch in Vilich-Müldorf in der Mühlenbachhalle, veranstaltet vom dortigen Bürgerverein.

Mit dem traditionellen Häubchenrupfen in der Hofburg, dem Wirtshaus "Rheinbrücke", endet am Veilchendienstag die Session auch für die Wäscherprinzessin. Das Ritual ist an das Federrupfen der Karnevalsprinzen angelehnt ist. Am späten Abend, kurz vor Aschermittwoch, wird der Wäscherprinzessin von der Obermöhn das Häubchen ausgezogen und das Zepter abgenommen.

Alle Infos zur Wäscherprinzessin und zur Beueler Tradition gibt es auch auf der offiziellen Homepage der Wäscherprinzessin.

Termine, die Sie nicht verpassen sollten