Müll und Zerstörung : Vandalismus an der Sportanlage in Pützchen

Vandalismus an der Sportanlage in Pützchen

Bonn Erst zwei Jahre ist die Sportanlage an der Integrierten Gesamtschule Beuel alt. Doch der Zustand leidet, weil immer wieder Unbekannte an der Gesamtschule unerlaubt feiern und ihren Müll hinterlassen.

Zwischen Freitag, 8. Mai, ab etwa 20 Uhr und Samstag, 9. Mai, 10 Uhr morgens feierten Unbekannte offensichtlich auf der überdachten Auswechselbank an der Zielgeraden, gegenüber des Eingangs. „Morgens waren noch feuchte Spuren aus einer herumliegenden Weinflasche sichtbar“, teilte der Leser, dessen Name dem GA bekannt ist, mit. Außerdem fand er einen zerstörten E-Scooter zum Mieten mit abgebrochenem Lenker, der zwischen Bank und Trainerhäuschen eingeklemmt war. Dazu sah er ein Mietfahrrad auf der Bahn sowie erhebliche Mengen an Müll und einige kaputte Flaschen auf der Tartanbahn. Desweiteren fiel ihm auf dem Kunstrasen eine blankgescheuerte Stelle auf: Er vermutet, dass sie durch durchdrehende Räder des E-Scooters verursacht wurde. „Die Glasscherben auf dem Rasen habe ich sofort beseitigt, um eventuellen Verletzungen vorzubeugen“, teilt der Leser mit.

Doch damit nicht genug: „Als ich am Sonntagmorgen auf den Platz kam, fand ich erneut ein Bierfass und ein Mietfahrrad vor, und darüber hinaus wurde die Laufbahn im Bereich der Auswechselbank erheblich beschädigt. Es sind Teile des Kunststoffs aufgebrochen worden. Dies kann sicherlich nur durch Gewalteinwirkung unter Zuhilfenahme eines Messers oder Schraubenziehers erfolgt sein. Müßig zu erwähnen, dass auf dem Kunstrasen und der Bahn erhebliche Mengen an Zigarettenstummeln lagen.“

So weit der Leser. Ein Ortstermin des GA ergab, dass an mindestens fünf Stellen der Laufbahn tatsächlich der Tartanbelag aufgebrochen ist, dass auf dem Kunstrasen einige schwer sichtbare Kuhlen festzustellen sind und dass noch einige Zigarettenkippen herumlagen.

Dass es ansonsten auf der Anlage sauber ist liegt – außer besagtem Leser – auch an zwei Jungs: Sie erzählen, dass sie sich bereits in den vergangenen Wochen die Mühe gemacht haben, Flaschen und Dosen einzusammeln, um sie gegen Pfandgeld einzulösen.

Auch bei der Stadt sind die Sachbeschädigungen der vergangenen Tage bekannt. „Das Sport- und Bäderamt hat bereits eine Reparaturanfrage an die Herstellerfirma geschickt, so dass die Schäden hoffentlich zügig beseitigt werden können“, teilt Andrea Schulte vom Pressedienst der Stadt auf Anfrage des GA mit. Der Stadtordnungsdienst sei über die nächtlichen Besucher informiert und werde, im Rahmen seiner Möglichkeiten, die Gesamtschule in nächster Zeit häufiger anfahren. „Gegen Vandalismus auf den offenen Sportanlagen“, so sagte Robert Jeschenko, Vorsitzender des SV Ennert dem GA, „hilft nur, sie einzuzäunen und abzuschließen.“