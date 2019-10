Unfall in Beuel : Pkw-Fahrer verliert Kontrolle auf der A562-Zufahrt

Ein 60-jähriger Mazda-Fahrer ist am Freitagabend auf der Zufahrt zur A562 von der Fahrbahn abgekommen und in das dichte Gestrüpp neben der Fahrbahn gerutscht.

Kurz nach 21.30 Uhr ist am Freitagabend ein 60-jähriger Pkw-Fahrer auf der Zufahrt von der B42 auf die A562 von der Fahrbahn links in den Seitenstreifen gerutscht. Der Fahrer hatte laut Aussage der Polizei aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen roten Mazda MX5 verloren und war danach ins Schlingern geraten. Der Cabrio kam in dem Gestrüpp des Seitenstreifens letztlich zum Stehen. Ob der Fahrer alkoholisiert war, sei noch nicht geklärt, so Dieter Meyer von der Autobahnpolizeiwache Sankt Augustin.