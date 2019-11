Schule in Bonn : Studenteninnen beraten Beueler Schüler zu Organspende

Schule in Bonn

Beuel Bonner Medizin-Studentinnen sprechen mit Schülern des KFG in Beuel über Lebensentscheidungen. Dabei geht es zum Beispiel um Organspenden.

Der Auftakt zum Schüler-Workshop „Organspende und Hirntod“ im Kardinal-Frings-Gymnasium (KFG) ist amüsant: In einem Kurzfilm rasen zwei Männer im Auto auf Klippen am Meer zu und bleiben nach einem heftigem Bremsmanöver mit ihrem halben Gefährt über dem Abgrund hängen. In dieser lebensbedrohlichen Situation, die von den beiden Männern allerdings eher gelassen genommen wird, stellt der Fahrer die Frage: „Sag mal, spendest du deine Organe?“, worauf der andere irritiert antwortet, dass er darüber noch nicht nachgedacht habe.