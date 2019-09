Burgruine in Oberkassel : Steiner Häuschen soll Teil des Härle-Parks werden

Beuel Die Stadt Bonn hat ihre Vorstellungen zu Papier gebracht, wie es mit der Pflege und der Sanierung des Steiner Häuschens weiter gehen soll.Die Gespräche zur Integration der Burgruine in die Anlage des Härle-Parks laufen positiv. Jetzt wird ein Geldgeber gesucht.

Bevorzugte Lösung: Der benachbarte Park Härle könnte das Steiner Häuschen als Pächter übernehmen, pflegen und der Öffentlichkeit zu den Park-Öffnungszeiten zugänglich machen. Das sei in den Gesprächen mit der Stiftung des Parks "positiv" besprochen worden, berichtet Christian Siegberg, der Leiter der Bezirksverwaltungsstelle Beuel, in einer Stellungnahme für die Sitzung am 6. November. Damit unterstützt die Stadt eine Idee, die auf Antrag der SPD im vorigen Jahr angeschoben wurde. Denn der Zustand des Denkmals erfordere ein schnelles Handeln, so Fenja Wittneven-Welter und Herbert Spoelgen damals.