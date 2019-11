Am Konrad-Adenauer-Platz in Beuel : Linie 66 soll nach Ampelabschaltung schneller werden

Beuel Die Stadt Bonn hat die Fußgängerampel zwischen Gottfried-Claren-Straße und Von-Sandt-Straße am Konrad-Adenauer-Platz abgeschaltet. Ziel ist es, die Stadtbahnlinie 66 zu beschleunigen.

Das laute Zischen des Anwärmbrenners ist überall am Konrad-Adenauer-Platz in Beuel zu hören. Zwei Mitarbeiter einer Kölner Verkehrstechnik-Firma sind am Dienstagmorgen kurz vor zehn Uhr dabei, den Asphalt im Bereich des Fußgängerüberweges der Von-Sandt-Straße zu trocknen. Dort soll nämlich interimsmäßig ein Zebrastreifen entstehen, der die vorhandene Ampel ersetzt.

Kurz nach Abschaltung schon eine Verbesserung

Fahrradfahrerin hält an und konfrontiert Esch

Eine Fahrradfahrerin hielt an und konfrontierte Esch mit dem Vorwurf, dass die Stadt nicht an die älteren Bürger denken würde, denn diese müssten nun Umwege in Kauf nehmen. In unmittelbarer Nähe befindet sich allerdings der Fußgängerüberweg zur Haltestelle der Straßenbahnlinie 66 und zum Facharztzentrum. „Natürlich ist das ein Umweg“, gibt Esch zu, allerdings sei es auch ein machbarer. Er entgegnet auch der Annahme einer anderen Fußgängerin, die sich auf dem nun gesperrten Überweg sicherer fühlte als auf dem anderen, der zu der Haltestelle führt. „Dort ist immer ein Gewusel, so viele Menschen und Busse stehen dort“, sagte die Frau dem GA. Dem entgegnete Esch mit Verweis auf den kleinen Mittelstreifen des nun gesperrten Überganges. „Dort finden nicht viele Menschen Platz – das ist beim Übergang zur Straßenbahn anders“, so Esch, „ich bin mir aber sicher, dass der gesperrte Fußgängerüberweg in den kommenden Wochen noch für viele Diskussionen führen wird“.