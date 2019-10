Folgenschwerer Wasserschaden im Sommer : Stadt errichtet rund 50 Container für Kita Weidenweg

Bonn-Beuel Die Stadt Bonn bereitet den Umzug der Kita Weidenweg nach Niederholtorf vor. Die SPD fordert jedoch, als Ausweichquartier einen Ort in der Rheinaue zu nehmen.

Ende November soll der Umzug der Ramersdorfer Kinder nach Niederholtorf erfolgen. Die 90 Kindergartenkinder sind derzeit in fünf verschiedenen Tageseinrichtungen in Beuel untergebracht. Weil die Sanierung der Kita Weidenweg nun ungefähr ein Jahr lang - und damit wesentlich länger als ursprünglich geplant - andauern soll, hat die Stadt Bonn sich für diese mittelfristige Zwischenlösung entschieden (der GA berichtete). Das Containerdorf in Niederholtorf liegt 3,2 Kilometer vom Weidenweg entfernt und sollte eigentlich von der Kita Weinheimstraße, die unmittelbar daneben liegt, als Ausweichquartier bezogen werden, da diese Kita nach Auskunft der Stadt Bonn abgerissen und neu gebaut werden soll.

Fachfirma verursachte einen Wasserschaden

"Für viele Eltern war diese Nachricht fürchterlich, weil sie nicht wissen, wie sie den Transport der Kinder zeitlich organisieren sollen", sagte Jan Hürter, der drei Kinder in der Kita Weidenweg untergebracht hat. Der Bus sei keine Alternative, deshalb müssten einige Eltern jetzt wohl ihre Arbeitszeit verkürzen, was finanzielle Einbußen zur Folge habe. "Wir erwarten mehr Unterstützung von der Stadt Bonn", so Hürter.

Auf Antrag der SPD-Ratsfraktion wird sich der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 30. Oktober, mit dem Kita-Umzug beschäftigen. Die SPD schlägt vor, für die Containerlösung einen Ort in Ramersdorf zu finden, wenn sich die Sanierung noch über das Frühjahr 2020 hinausziehen sollte."Die Anbindung nach Holtorf ist sowieso schon schwierig aus Ramersdorf", so Fenja Wittneven-Welter, Stadtverordnete für Küdinghoven, Ramersdorf und Oberkassel. "Es fährt nur alle 30 Minuten ein Bus, und jetzt wird auch noch der Kreisel an der Oberkasseler Straße neu gebaut. Wir möchten, dass die Verwaltung vor allem die Eltern unterstützt, die kein Auto besitzen, zum Beispiel mit einem Shuttlebus. Sollte sich die Sanierung aber noch länger hinziehen, muss in Ramersdorf ein Standort für die Container gefunden werden, auch um den Neubau der Kita Weinheimstraße nicht auch noch zu verzögern. Wir meinen, dass der Parkplatz am Kletterschiff in der Beueler Rheinaue eine gute Möglichkeit dafür bietet."