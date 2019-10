Anträge für Fördergelder im Sommer 2020 : Entwicklung des Beueler Ostens nimmt Fahrt auf

Bonn-Beuel Das Quartier Beuel-Ost soll in den kommenden Jahren ausgebaut und strukturell neu entwickelt werden. Die beauftragten Gutachterbüros wollen bereits Mitte 2020 die ersten Förderanträge stellen.

Die von Stadt, Politik und Bürgerschaft gewünschte strukturelle Entwicklung des Beueler Ostens hat im Verlauf der vergangenen 365 Tage so viel Fahrt aufgenommen, dass so mancher Besucher der jüngsten Bezirksvertretungssitzung ins Staunen geriet. Die vom Stadtrat mit der Ausarbeitung des Gutachtens beauftragten Planungsbüros "Plan Lokal" aus Dortmund und "Projekt 2508" aus Bonn stellten jetzt ein ambitioniertes Arbeitsprogramm und eine eng begrenzte Projektzeitschiene vor. Ein Beispiel: Bereits im Sommer 2020 wollen die Gutachter erste Förderanträge in Richtung Düsseldorf an die Landesregierung schicken.