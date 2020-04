St. Josef Krankenhaus in Beuel : Wärmedämmung auf Balkon in Krankenhaus gerät in Brand

Wärmedämmung auf Balkon in Krankenhaus gerät in Brand

St. Josef Krankenhaus in Beuel

Beuel Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zum St. Josef Krankenhaus in Beuel ausgerückt. Auf einem Balkon war ein Brand ausgebrochen. Die Mitarbeiter der Klinik reagierten sehr besonnen und konnten Schlimmeres verhindern.

Auf einem Balkon des St. Josef Krankenhauses in Beuel hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Nach Angaben von Eric Lambertz, Einsatzleiter der Feuerwehr Bonn, ist gegen 15 Uhr eine Wärmedämmung aus ungeklärter Ursache in Brand geraten.