Quartiersentwicklung in Beuel : Sorge um den Charakter des Combahnviertels

Beuel. Im Combahnviertel machen Anwohner gegen Abrisspläne mobil. Doch Verwaltung und Politik wissen, dass da nichts mehr zu machen ist.

Der Abbruch von zwei Altbauten aus dem Jahr 1903 an der Rheindorfer Straße ist nicht zu verhindern. Die Häuser stehen laut Verwaltung nicht unter Denkmalschutz. Den Politikern in der Bezirksvertretung Beuel seien nach Lage der Fakten die Hände gebunden, so der Tenor. Allerdings soll mit einem mehrheitlich beschlossenen Antrag für die Zukunft im Combahnviertel gerettet werden, was zu retten ist.