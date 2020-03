Grundschule Om Berg ist fertig : So steht es um die zahlreichen Bauprojekte in Holzlar

So steht es um die zahlreichen Bauprojekte in Holzlar

Holzlar Gleich zehn Bauvorhaben und -projekte werden in diesem Jahr in Holzlar fertig oder begonnen. Die Grundschule Om Berg ist bereits fertig. Sie wird jedoch erst nach Fertigstellung der Außenanlagen eingeweiht.

GGS Om Berg: Der 7,4 Millionen Euro teure Neubau der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) „Om Berg“ ist im Dezember 2019 in Betrieb genommen worden. Weil aber die Außenanlagen noch nicht fertig sind, hat die offizielle Eröffnung der GGS noch nicht stattgefunden. Sobald die Gäste nicht mehr durch den Matsch laufen müssen, soll ein Einweihungstermin festgelegt werden. „Die Politik rügt oft das Städtische Gebäudemanagement wegen schlechter Arbeit.In diesem Fall müssen wir das SGB loben“, sagte Georg Fenninger.

Die Bauarbeiten seien zügig vorangekommen und der Kostenrahmen eingehalten worden. Der Altbau wird in Kürze abgerissen. Allerdings der neuere Teil des Altbaus bleibt erhalten und wird zu einer Kita umgebaut. Nach der Fertigstellung wird das Gebäude Teil der benachbarten Kita Veilchenweg. Außerdem wird die Schulturnhalle saniert. Beides zusammen kostet rund eine Million Euro.

Neubau Kita Alte Bonner Straße: Da das Gebäude schon seit längerer Zeit in einem schlechten baulichen Zustand ist, stehen im Haushalt 2020 rund 900 000 Euro zur Verfügung. Von diesem Geld sollen 500 000 Euro für Container ausgegeben werden, die für eine Übergangszeit auf einer Grünfläche nahe dem Spielplatz Finkenweg aufgestellt werden. Die restlichen 400 000 Euro stehen als Planungskosten für den Neubau zur Verfügung. Einen genauen Zeitplan gibt es laut Fenninger noch nicht.

Sanierung Turnhalle Heideweg: Dieser lang gehegte Wunsch steht laut Fenninger in der Prioritätenliste des SGB ganz weit oben. Geplant ist, die Halle so umzubauen, dass sie auch als Mehrzweckhalle für die Dorfvereine genutzt werden kann. Auch die angrenzende Kirchwiese, die von den Dorfvereinen als Festwiese genutzt wird, soll bei der Sanierungsplanung dahingehend berücksichtigt werden, dass zum Beispiel Nutzer der Wiese in der Halle zur Toilette gehen können. Wann mit den Bauarbeiten genau begonnen wird, steht laut CDU noch nicht fest.