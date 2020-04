Nach Verfolgungsfahrt mit der Polizei : Schwerer Unfall auf der A59 an der Abfahrt Vilich

Bonn Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 21-Jähriger von der Autobahn abgekommen. Er schwebt in Lebensgefahr. Auch seine Beifahrerin wurde sehr schwer verletzt.

Gegen 1.43 Uhr in der Nacht zum Freitag sind zwei junge Menschen in einem Auto schwer verletzt worden. Der Fahrer war mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle. Auf der Autobahnabfahrt Vilich schleuderte er dann mit sehr hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn. Das Auto überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug katapultiert.

Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten die eingeklemmte Beifahrerin. Beide wurden zur intensivmedizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Nach Auskunft der Polizei am Freitagmorgen, schwebt der 21 Jahre alte Fahrer in Lebensgefahr. Seine Beifahrerin war bei dem Unfall eingeklemmt worden und ist ebenfalls schwer verletzt. Sie soll aber während der Rettungsaktion ansprechbar gewesen sein, hieß es an der Unfallstelle.