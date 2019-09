Nach aufwendigem Akt : Schlosskommende in Ramersdorf hat ihre Spitze zurück

Jeder Schritt muss stimmen: Zunächst wird die Turmspitze mit einem Kranwagen aufgerichtet, dann mit komplett ausgefahrenem Gestänge zentimetergenau auf den renovierten Turm gesetzt. Handwerker sorgen für die Endabnahme und Befestigung der Turmspitze. Foto: Benjamin Westhoff

Ramersdorf Die Schlosskommende hat ihre Spitze wieder bekommen. Ein Kranwagen hievte das neu verzinkte Bauteil in Zentimeterarbeit auf den Turm. Für Hausherr Salvatore Luca war es ein Freudentag.



Sechs Monate fehlte sie, jetzt sitzt sie wieder an Ort und Stelle: Der Turm der Schlosskommende in Ramersdorf hat wieder seine Spitze. In einem aufwendigen Akt hievte ein großer Baukran die Spitze in die Höhe, hob sie über die Dächer der Kommende und setzte sie punktgenau da ab, wo sie hingehört.

Ein Gerüst in luftiger Höhe wies dem Kranführer den Weg, zentimetergenaue Arbeit war notwendig, und es dauerte entsprechend lange. Doch nach knapp zwei Stunden war alles vorüber, und der Kranwagen konnte wieder abziehen. Damit nicht genug, denn die Arbeiter von Restaurator Klaus Dohmesen brachten noch die goldene Spitze an, die jetzt weithin sichtbar sein wird. "Mit echt Blattgold beschichtet", sagt Dohmesen, denn kein anderes Material sei so beständig. "Das wird auch bei Kirchen so gemacht." Und der Turm, wusste Helmut Müller, ein Nachbar der Kommende, sei der Turm der ehemaligen Georgskapelle, also ein ehemaliger Kirchturm. "Das ist ein großer Freudentag für mich, aber auch ein Feiertag für Ramersdorf", sagt Salvatore Luca, der mit fünf Jahren mit seiner Mutter aus Sizilien nach Köln kam und seit zwei Jahren Hausherr auf der Schlosskommende ist.

Info Die Historie der Kommende Ramersdorf Die Kommende in Ramersdorf gehörte zu den rund 300 Kommenden des Deutschen Ritterordens, die von 1200 bis 1300 im europäischen Raum im Zusammenhang mit den Kreuzzügen erbaut wurden. Die ursprünglich zur Kommende gehörende Georgskapelle entstand zwischen 1220 und 1230. Daraus lässt sich schließen, dass die anderen historischen Kommendegebäude zur selben Zeit errichtet wurden. Die Georgskapelle wurde im 19. Jahrhundert nach einem Brand in der Kommende auf den Bonner Friedhof reloziert. Zur Zeit des Kurfürsten Clemens August entstand unter Verwendung der mittelalterlichen Anlage das heutige Hauptgebäude in seinen wesentlichen Teilen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ließen die damaligen Besitzer, die Barone von Oppenheim, das Haus innen und außen im historisierenden Geschmack der damaligen Zeit umgestalten. 1940 wurden Schloss und Park an die Deutsche Reichsbahn verkauft und das Inventar der Kommende versteigert. Den Zweiten Weltkrieg überstanden die Gebäude ohne Schäden. Nach dem Abzug der britischen Besatzungsmacht richtete die Deutsche Bundesbahn in der Kommende eine Schulungsstätte ein, die sie bis 1973 nutzte. Im Zuge des Baues des Autobahnkreuzes von A 59 und A 562 sollte sie abgerissen werden, doch einer Bürgerinitiative gelang es, diese Pläne zu verhindern und das Schloss zu retten. Seit 1978 ist die Kommende in privater Hand. Seit 2017 ist Salvatore Luca mit seiner Investorengemeinschaft der neue Besitzer der Kommende.

Notwendig geworden war diese Maßnahme neben zahlreichen anderen, weil an dem Dach und insbesondere an der Turmspitze vieles marode war. Die Kupferspitze hatte den Zinkplatten, mit denen das Holzgestell der Turmspitze verkleidet ist, sehr zugesetzt, die Drachenköpfe, die die Spitze schmücken, waren nicht mehr vollständig, teilweise regnete es in das altehrwürdige Haus. Deshalb musste auch der ganze Turm restauriert werden. "Alles Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz", sagt Luca. Die Restaurierung der Turmspitze sei sein privates Hobby, sein Beitrag zur Verschönerung der Kommende. Bei anderen Maßnahmen hofft er auf finanzielle Unterstützung des Landes. So zum Beispiel beim Dach des Hauptgebäudes, das er komplett neu eindecken ließ.

"Ich habe das Restaurant ‚Medici‘ komplett erneuert", sagt Luca, der Restaurantfachmann. In Köln betreibt er neben einer Immobilienfirma mit "La Vita" ein italienisches Restaurant der gehobenen Klasse.

Außerdem hat er den Parkplatz vor der Kommende befestigen und schön anlegen lassen sowie die Terrasse vor dem Gebäude hergerichtet. "Vor dem Haus haben wir alles aufgefrischt", sagt er mit berechtigtem Stolz. Und er ist gerade dabei, die Zimmer des angeschlossenen Hotels sukzessive restaurieren zu lassen. "Wir schaffen es, bis Ende des Jahres alle Zimmer fertigzustellen", ist er sich sicher.