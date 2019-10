Probleme bei Pützchens Markt befürchtet : Rat stoppt Ausschreibung für Grundstück in Pützchen

Rat stoppt Ausschreibung für Grundstück in Pützchen

Früher als Parkplatz genutzt, jetzt abgesperrt: Dieses Grundstück in der Marktstraße soll an die Vebowag gehen.

Pützchen Ein 755 Quadratmeter großes Grundstück wird in Pützchen zum Verkauf angeboten. Die Wohnungsbaugesellschaft Vebowag äußerte Interesse. Der Rat hat die Ausschreibung nun gestoppt.

Auf der Marktstraße in Pützchen wäre noch ein Grundstück zur Bebauung zu haben, das aber wohl nicht in den freien Verkauf gehen wird. Es handelt sich um eine 755 Quadratmeter große Fläche unmittelbar neben dem Restaurant "Zum Treppchen", die früher als Parkplatz für die Gastronomie angemietet war und den Autofahrern vor allem durch die tiefen Schlaglöcher in Erinnerung blieb. Derzeit ist die Fläche laut Stadt ungenutzt, zu Pützchens Markt war ein Kinderfahrgeschäft dort aufgebaut gewesen.