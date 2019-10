City Hub Ramersdorf : Ramersdorfer befürchten mehr Verkehr

Ramersdorf Bürger, Politiker und Verkehrsexperten diskutieren über die Entwicklung des Areals rund um den Bahnhof Ramersdorf. Die Anwohner befürchten mehr Verkehr durch das Projekt „City Hub“.

Die Erschließung neuer Baugebiete sowie die Ansiedlung weiterer Unternehmen in der Nachbarschaft werden die momentane Situation jedoch weiter verschärfen. Zusätzlich will die Stadt das ehemalige Regierungsviertel sowie den Bereich rund um die Rheinaue in ein lebendiges Quartier zum Leben und Arbeiten umgestalten. Dafür gibt es bereits eine Rahmenplanung. Der favorisierte Entwurf des Büros "Cityförster" aus Hannover sieht dafür vier Verkehrsumsteigepunkte, sogenannte City-Hubs vor, die neue Zentrenfunktionen übernehmen können. Zu diesen Hubs zählt auch der Haltepunkt in Ramersdorf.