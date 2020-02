Versuchter Mord : Prozessauftakt im Landgericht nach Messerattacken in Beuel

Prozessauftakt im Landgericht nach Messerattacken in Beuel

Bonn Aus dem Nichts heraus werden zwei Männer plötzlich von hinten mit einem Messer attackiert - und mit Glück nicht lebensgefährlich verletzt. Nun steht der mutmaßliche Angreifer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass er seine Opfer töten wollte.

Nach zwei Messerattacken auf zufällig ausgesuchte Opfer hat am Donnerstag vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen versuchten Mordes begonnen. Er soll im vergangenen August versucht haben, einem Mann die Kehle aufzuschlitzen. Der 30-Jährige wartete als Gast eines Beueler Bistros draußen auf seine Bestellung, als der Angeklagte ihn plötzlich von hinten mit einem Messer attackiert haben soll. Da das Opfer sich in diesem Moment umschaute, wurde es nur an Schulter und Wange verletzt.