Kölner Polizei ermittelt : Polizeiauto schleudert gegen Straßenlaterne in Bonn

Bei dem Zusammenstoß eines Polizeiwagens mit einem Betonkübel und einer Straßenlaterne sind drei Menschen in Bonn-Beuel verletzt worden. Die zwei Beamten und ein in Gewahrsam genommener 17-Jähriger im Auto kamen nach dem Unfall am frühen Samstagmorgen in ein Krankenhaus.