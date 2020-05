Cash-Trapping am Geldautomat : Polizei erwischt Betrüger auf frischer Tat in Beuel

Beuel Am Dienstagabend konnte die Polizei in Beuel zwei Männer stellen, die sich auf das sogenannte „Cash-Trapping“ vorbereiteten. Mit dieser Mache versuchen Diebe Bankauszahlungen unwissender Kunden abzugreifen.

Gegen 20.30 Uhr am Dienstagabend hat ein aufmerksamer Zeuge zwei verdächtige Männer in einem Beueler Hinterhof an der Hans-Böckler-Straße beobachtet und die Polizei verständigt. Die beiden Verdächtigen, die mit einer Metallsäge hantierten und von der eintreffenden Polizeistreife gestellt wurden, hatten sich laut Mitteilung mit Vorbereitungen auf das sogenannte „Cash-Trapping“ beschäftigt. Bei dieser Methode werde eine Metallschiene über dem Ausgabeschacht eines Geldautomaten befestigt, der das Ausgeben der Geldscheine blockiert. Automaten würden bei einer Auszahlung in diesem Fall lediglich eine Fehlermeldung anzeigen, während das Geld in die eingesetzte Vorrichtung fällt. Sollten Kunden daraufhin beschließen den Automaten zu verlassen, könnten die Diebe die Metallschiene im Anschluss entfernen und das Geld entnehmen, erklärte die Polizei.