GA-Serie: „Die andere Perspektive“ : Peter Heuser aus Beuel erfindet das „Weihwasser to go“

Serie Vilich-Müldorf Peter Heuser ist der Erfinder vom „Weihwasser to go“. Bislang hat er 18 000 Tütchen auf eigene Kosten herstellen lassen. Die Idee kam dem Bauunternehmer nach einem Jagdabend und einem kühlen Kölsch.

Peter Heuser ruht in sich und seinem katholischen Glauben. Was der Mann sich vorgenommen hat, wird auch in die Tat umgesetzt. Hochdeutsch ist nicht sein Ding. In Mundart sagt er das, was ihm durch den Kopf geht. Der Rheinländer bezeichnet solche Personen gerne auch als „Ne Jung us em Levve“.