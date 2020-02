Notfallplanung in Beuel : Organisationen wollen Kochbuch für Katastrophen auflegen

Notfallplanung in Beuel

Peter Winter (M), Stefanie Krupke Thomas Stockhorst zeigen in Beuel, wie sich ohne Strom kochen lässt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Sammlung von Rezepten soll den Notvorrat schmackhaft machen. In Beuel zeigen die Initiatoren, was sich etwa aus Couscous und Trockenfrüchten zaubern lässt.

Vor einem Jahr führte die Unachtsamkeit einiger Bauarbeiter in Berlin-Köpenick zu einem zweitägigen Stromausfall. Und Peter Winter vom Deutschen Roten Kreuz erinnert sich an das Elbhochwasser: Wochenlang hatten die Betroffenen keinen Strom. Für solche Fälle sollte jeder Haushalt einen Notvorrat an Lebensmitteln parat haben, darauf weist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) schon lange hin. Aber jeden Tag Dosenfutter?