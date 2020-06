Frühere Furios-Kneipe : Streit um leerstehendes Haus in der Oberen Wilhelmstraße in Beuel

Streit um leerstehendes Haus in der Oberen Wilhelmstraße in Beuel

Beuel Vielen ist das leer stehende Haus in der Oberen Wilhelmstraße 35 bekannt: Früher war hier einmal die Kultkneipe Furios. Jetzt möchte ein Investor das Gebäude abreißen und ein Wohn- und Geschäftshaus bauen lassen. Dagegen klagen die Nachbarn - wegen der Höhe.

Nachbarn klagen gegen den geplanten Bau

Ein weiterer Streitpunkt ist ein Schornstein am Gebäude der Nachbarn. Der müsse verlängert werden, wenn das neue Haus gebaut wird, sagen sie. „Dann erhöhen wir den“, sagt Vöhringer. „Ich habe mich da kompromissbereit gezeigt. Der Bauherr will deswegen keinen Streit anfangen.“ Vöhringer sagt auch, der Neubau entspreche dem Bebauungsplan und sei nicht zu beanstanden. Der Anwalt der Nachbarn teilte mit, dass seine Mandanten sich nicht äußern wollen.

Baubeginn kann sich noch ziehen

„Unser Anwalt geht davon aus, dass wir erst in eineinhalb Jahren mit dem Bau beginnen können, wenn es kein beschleunigtes Verfahren gibt“, sagt Vöhringer. Bei solchen Verfahren können zunächst beide Seiten ihre Sicht der Dinge darlegen, dann gibt es einen Ortstermin und anschließend die Verhandlung. Im Schnitt dauert so etwas ein Jahr – geht unter Umständen aber auch deutlich schneller. „Wir machen jetzt erst mal den Abriss fertig und dann schauen wir“, sagt Vöhringer.

Auf dem hinteren Teil des Grundstücks an der Einkaufsstraße ist das schon zu beobachten: Dort stehen zwei Container mit Brettern und Bauschutt. Auf die Fassade hat jemand Graffiti gesprüht, ein Teil des Daches fehlt und Fensterscheiben gibt es auch keine mehr. Im Inneren scheint schon alles herausgerissen worden zu sein. Das Presseamt teilt in einer E-Mail dazu mit, „dass für das Haus sowohl eine Abbruchgenehmigung als auch eine Baugenehmigung für ein Wohn- und Bürohaus vorliegt.“

Obdachlose sollen das Gebäude als Bleibe genutzt haben

Zuletzt befand sich in dem Haus ein Restaurant, aber das ist schon mehr als zehn Jahre her. Davor war die Studentenkneipe Furios von der Friedrich-Breuer-Straße dorthin umgezogen. In den vergangenen Jahren verfiel die Immobilie immer mehr. „Die Ecke ist total versifft“, sagt Natascha Kern. Sie betreibt direkt nebenan das Restaurant „Cro“, in dem sie Spezialitäten der Kroatischen Küche zubereitet. Sie berichtet, dass Obdachlose dort übernachtet hätten. Auch Ratten habe es dort gegeben. „Das ist in der Nähe eines Restaurants nicht so schön“, sagt Kern über die Situation vor Ort.