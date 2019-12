Obere Wilhelmstraße : Obdachlose lösen in Beuel Feuerwehreinsatz aus

Einsatzkräfte begleiten einen Mann zum Rettungsdienst. Foto: Ulrich Felsmann

Beuel In der Oberen Wilhelmstraße ist es am Dienstagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Obdachlose hatten in einem leer stehenden Gebäude einen Grill benutzt. Eine Person musste aus dem Gebäude geleitet und an den Rettungsdienst übergeben werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

In einem leer stehenden Gebäude an der Oberen Wilhelmstraße in Beuel ist am Dienstagabend gegen 19.35 Uhr ein vermeintlicher Brand gemeldet worden. Bei Eintreffen der Hilfskräfte ermittelte die Feuerwehr einen erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Wert, konnte aber keinen Brand feststellen.

Fünf Obdachlose hielten sich laut Philip Knoff, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, in dem Gebäude auf. Mutmaßlich wollten sie mit einem Grill Essen zubereiten.

Der Grill soll Auslöser für den vermeintlichen Brand gewesen sein. Foto: Ulrich Felsmann

Eine Person musste aus dem Gebäude gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach einer Untersuchung konnte allerdings keine schlimmere Verletzung festgestellt werden.