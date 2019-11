Advent in Beuel : Aufbau für Nikolausmarkt in Beuel läuft auf Hochtouren

Aufbau für Nikolausmarkt in Beuel läuft auf Hochtouren

Advent in Beuel

Norbert Metz (vorn) und Giovanni Carrubba bauen den Nikolausmarkt an Sankt Josef auf. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel An diesem Freitag öffnet der Beueler Nikolausmarkt. Das Programm kann sich sehen lassen: Es treten „Cologne Unplugged“ und Norbert Conrads auf.

Wer in den vergangenen Tagen in der Nähe von Sankt Josef an der Hermannstraße unterwegs war, wird die zahlreichen roten Buden neben der Kirche bemerkt haben, wo Helfer die Leitungen für Lichterketten verlegen: Das bedeutet, dass der Nikolausmarkt bevorsteht. Von diesem Freitag bis Sonntag, 1. Dezember, findet er zum 32. Mal statt.