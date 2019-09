Neubaugebiet Geislar-West : Neue Kindertagesstätte in Beuel eröffnet

Beuel 52 Kinder finden künftig in der Kindertagesstätte „Rheindampfer“ im Neubaugebiet Geislar-West einen Platz. Die Kita wurde nun offiziell eröffnet.

Drei Takte vor und schon ging's hinaus aufs offene Meer: "Eine Seefahrt, die ist lustig" stimmten die kleinen Matrosen, Kapitäne, Smutje und Piraten an und so manch' ein Gast wippte schnell im Rhythmus des Liedes mit. Mit dem Seemanslied begrüßten die Kindern am Donnerstag die Gäste, die zum offiziellen Stapellauf der neuen Kindertagesstätte "Rheidampfer" nach Geislar gekommen waren.

Bereits im Mai enterten die ersten Kinder die neue dreigruppige Einrichtung im Neubaugebiet Geislar-West. Seit Anfang August werden nun 52 Kinder in drei Gruppen im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt von zehn pädagogischen Fachkräften betreut. "Bilinguale Erziehung und tiergestützte Pädagogik gehören für uns ebenso zum Alltag wie täglich frisch aus Bio-Produkten zubereitete Mahlzeiten", betont Einrichtungsleiterin Simone Runkel, die gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Shari Bajrami das Kommando an Bord hat. Unterstützt werden sie natürlich von "Kapitän Hansen". Die Handpuppe ist das Maskottchen der Einrichtung. Träger der neuen Einrichtung ist die "Terminal for Kids gGmbH", die auch die Kita "GhostShip" in der Herbert-Rabius-Straße betreibt.