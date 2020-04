Unterricht per Video-Schalte : Musikschule Popfarm in Beuel hofft auf schnelle Öffnung

Online-Stunden

Ähnlich wie die Popfarm spüren auch andere Musikschulen in Bonn die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, darunter beispielsweise die Music Academy an der Noeggerathstraße oder die Musikschule mut in Oberkassel. Sie bieten nun ebenfalls einen Unterricht über das Internet an. Auch die Proberäume des Rock- und Popzentrums an der Moltkestraße in Bad Godesberg bleiben wie andere Kulturstätten vorerst geschlossen. aka