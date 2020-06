„Beueler Bütt“ : Kombibad in Pützchen kommt in zehn Jahren

Beuel Die Bezirksvertretung Beuel spricht sich für Schließung der Beueler Bütt und den Neubau eines Kombibads in Pützchen aus.

Im Gegenzug wird die Beueler Bütt in der Goetheallee geschlossen, abgerissen und das städtische Grundstück für den sozialen Wohnungsbau genutzt. Allerdings gehen Verwaltung und Politik davon aus, dass dieses Vorhaben als Teil der Gesamtplanung „Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft“ erst in rund zehn Jahren realisiert werden wird. Deshalb mahnte Beuels Bezirksbürgermeister Guido Déus (CDU) auch folgerichtig: „Den Letzten dürfen nicht die Hunde beißen. Will sagen: Die Umstrukturierung des Beueler Schwimmangebots muss auch als letzter Baustein der Gesamtplanung umgesetzt werden.“

Sportamtsleiter Stefan Günther zählte Gründe auf, weshalb die Stadt Bonn eine Zusammenlegung der Bäder für sinnvoll hält: „Die Beueler Bütt ist das Hallenbad in Bonn mit den geringsten Besucherzahlen. In den vergangenen Jahren kamen durchschnittlich nur 22.000 Schwimmgäste pro Saison.“ Seiner Meinung nach liegt die schlechte Quote an der unattraktiven und nicht zeitgemäßen Ausstattung des Hallenbads. Außerdem spreche der Sanierungsstau in der Beueler Bütt für eine Investition an einem neuen Standort. „Wir haben die Technik im Hallenbad und das Dach 2019 repariert, weshalb wir davon ausgehen, dass wir die Beueler Bütt noch bis zu zehn Jahre betreiben können“, so Günther.