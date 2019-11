Gutachter attestiert gute Lebensbedingungen : Bei Umsiedlung vom Chinaschiff droht den Koi der Tod

„Den Fischen geht es gut“: Robert Jungnischke bescheinigt Huan Fu Zhang, dass an ihrer Lebensbedingung im Becken nichts geändert werden muss. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Ein IHK-Sachverständiger attestiert den zehn Koi auf dem Chinaschiff in Bonn-Beuel gute Lebensbedingungen. Wenn sie von Bord gingen, drohe ihnen der sichere Tod.

Der Pächter des Chinaschiffs, Huan Fu Zhang, kann wieder lachen. Er wird wohl seine zehn Koi-Fische auf dem schwimmenden Restraurant Ocean Paradise behalten können. Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Koi-Haltung, Robert Jungnischke, bestätigte am Mittwoch in Beuel: „Den Fischen geht es gut. Sie sind in einem prächtigen Zustand. An ihren Lebensbedingungen auf dem Schiff muss nichts verändert werden.“

Ein Gast des Restaurants hatte Huan Fu Zhang bei der Stadt wegen nicht artgerechter Haltung der Koi angezeigt. Daraufhin hatte das Veterinäramt eine Anhörungsverfahren in Gang gesetzt, das letztlich in einem Katalog an Forderungen an den Fischhalter mündete - mit Fristsetzung bis zum 11. Dezember und Androhung einer Ordnungsverfügung samt Zwangsgeld bei Zuwiderhandlung. Zhang schaltete den Beueler Stadtverordneten Reiner Burgunder ein und bat ihn um Hilfe. Burgunder und Zhang beauftragten den Beueler Rechtsanwalt Werner Koch.

Es war einmal in Bonn Karpfen in der Badewanne Wir schreiben die Jahreswende 1978/79: Die Vorbereitungen zur Bundesgartenschau in Bonn laufen auf Hochtouren. Dazu gehört auch der Bau des Japanischen Gartens als Geschenk Japans an die damalige Bundeshauptstadt. Alles, was für die Anlage eines solchen Gartens notwendig ist, wird aus Japan eingeführt, erinnert sich Claus Werner Müller. Eines Tages kommen zwei Ingenieure aus dem Land und bringen Koi für den Teich mit. Da das Gewässer noch nicht fertig ist, setzen die Japaner die Karpfen im Hotel Aigner in die Badewanne. Gartenbaudirektor Hans Jörg Hunkler schaltet das städtische Veterinäramt ein und lässt die Unterbringung der Fische prüfen. Alles war bestens, die Zoologische Handlung Pleimes übernimmt die Fischpflege. Über Wochen leben die Koi in der Wanne bis sie in der Rheinaue ausgesetzt werden. hol

Die Auseinandersetzung zwischen Stadt und Fischhalter löste über die sozialen Medien ein deutschlandweites Echo aus, weshalb bereits mehrere Fernsehsender nach Beuel kamen, um über die Koi des Herrn Zhang zu berichten. „Wir hätten nicht gedacht, dass dieses Thema so eine Welle auslöst“, sagte Burgunder dem GA.

Josef Bertram, Koi-Händler aus Meckenheim, reiste auch zum Gutachtertermin nach Beuel und befand: „Die Fische und das Becken machen einen gesunden Eindruck. Es kommt bei der Koi-Haltung nicht auf die Wassermenge, sondern auf die Wasserqualität an. Und die ist gut.“

Der von der IHK Köln bestellte Sachverständige klärte alle Beteiligten darüber auf, dass es für private Fischhalter keine gesetzlich fixierten Auflagen gebe. „Man muss bei diesem Thema sehr auf die Begrifflichkeiten achten. Da wird schnell etwas vermengt und Halbwahrheiten verbreitet. Einen Sachkundenachweis, wie ihn die Stadt Bonn verlangt, kann man von Herrn Zhang nicht erwarten. Dann müsste jeder private Aquarienhalter aufgefordert werden, das auch zu tun“, so Jungnischke.

Die Stadt habe sich im Übereifer etwas weit aus dem Fenster gelehnt und bezüglich der Auflagen offensichtlich überreagiert, so der Gutachter. Jungnischke warnte davor, die Fische umzusetzen: „Wenn die Koi seit 2004 dieses Becken und diese Wasserqualität gewöhnt sind, kommt ein Umzug in fremdes Wasser einem Todesurteil gleich. Das werden die Koi nicht überleben.“

Huan Fu Zhang will weiter Kontakt zu Bertam und Jungnischke halten. Ihm ist sehr daran gelegen, dass es seinen zehn Koi auch künftig gut geht: „Wenn ich die Lebenssituation der Karpfen noch verbessern kann, will ich das gerne tun. Ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass die beiden Fachleute bestätigen, dass es meinen Koi gut geht. Ich hänge seit vielen Jahren an den Koi. Sie sind für mich persönlich als Glücksbringer sehr wichtig.“ Zhang hat am Mittwoch Jungnischke mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt, um im Streitfall mit der Stadt besser abgesichert zu sein.