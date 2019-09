Schockierende Nachricht für Betroffene : Kita Weidenweg droht der Abriss

Ramersdorf Nach der Asbestbeseitigung entscheidet die Stadt, ob das Gebäude der Kita Weidenweg saniert oder entfernt wird. Ende November ziehen alle 90 Kinder voraussichtlich für ein Jahr in einen Container nach Niederholtorf um.

Die Nachricht war für viele Betroffenen schockierend: Die Stadt Bonn hat am Donnerstag den Eltern der Kindertagesstätte Weidenweg im Beueler Rathaus mitgeteilt, dass die Sanierung der mit Asbest belasteten Kita in Ramersdorf wesentlich länger dauern wird als geplant. Sogar ein Abriss des 25 Jahre alten Gebäudes wollte Jugendamtsleiter Udo Stein nicht ausschließen.

Nach den Sommerferien wurden die 90 Kinder erst einmal auf fünf verschiedene Einrichtungen in Beuel verteilt (der GA berichtete). Diese Übergangslösung soll bis November dauern. Bis dahin sollten die Bauarbeiten in Ramersdorf fertig sein. Nun kommt alles ganz anders. Ende November ziehen alle 90 Kinder voraussichtlich für ein Jahr in einen Container nach Niederholtorf um. "Für viele Eltern war diese Nachricht fürchterlich, weil sie nicht wissen, wie sie den Transport der Kinder zeitlich organisieren sollen", sagte Jan Hürter, der drei Kinder in der Kita Weidenweg untergebracht hat. Der Bus sei keine Alternative, deshalb müssten einige Eltern jetzt wohl ihre Arbeitszeit verkürzen, was finanzielle Einbußen zur Folge habe. "Wir erwarten mehr Unterstützung von der Stadt Bonn", so Hürter.