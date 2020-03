Vom Borkenkäfer befallen : In Beuel werden Fichten für China gefällt

In Beuel werden Fichten für China gefällt

Auf dem Wanderparkplatz Ennert wird das Fichtenholz in Container verladen, die im Anschluss zum Verschiffen nach Antwerpen gebracht werden. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Wanderer, Mountainbiker und Autofahrer staunen derzeit am Ennertwald: Bis zu zehn Container-Lastwagen parken fast permanent auf dem Wanderparkplatz Ennert und dem Hardtweiher-Parkplatz. Dem gesättigten Holzmarkt zum Trotz wurde ein chinesischer Käufer für die befallenen Stämme gefunden.

Seit Tagen staunen Wanderer, Mountainbiker und Autofahrer über ein Phänomen, das es in dieser Form am Rande des Ennertwalds noch nie gegeben hat. Bis zu zehn Container-Lastwagen parken nahezu permanent auf dem Wanderparkplatz Ennert und auf dem angrenzenden Hardtweiher-Parkplatz. Das Gerücht, dass dort illegale Rastplätze für Lkw entstanden seien, weil Speditionsfahrer wegen der Coronavirus-Lage länger im Einsatz wären und dort Pausen machen müssten, hielt sich bislang hartnäckig. Doch auch diese Nachricht ist wie viele in diesen unsicheren Zeiten eine Falschmeldung – auf Neudeutsch auch gerne Fake News genannt.