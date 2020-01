Stadt sperrt Bahnsteig ab : Holzkonstruktion an Haltestelle Vilich nicht mehr verkehrssicher

Vilich Die Holzkonstruktion der Bahnhaltestelle Vilich ist nicht mehr verkehrssicher. Die Verwaltung baut nun ein neues Provisorium für 300.000 Euro. Die Station wird dafür ab Freitag gesperrt.

Die Bahn-Haltestelle Vilich wird ab sofort saniert. Die provisorischen Holzbahnsteige für die Linie 66 an der der Haltestelle Vilich müssen erneuert werden. Wie das Presseamt ankündigt, gibt es für die Dauer der Arbeiten Sperrungen: Der Bahnsteig in Fahrtrichtung Bonn ist ab Freitag, 31. Januar, der Bahnsteig in Fahrtrichtung Siegburg ab Montag, 17. Februar, nicht in Betrieb. Die neuen, ebenfalls provisorischen Bahnsteige sollen Ende der Osterferien stehen und dann wieder nutzbar sein.