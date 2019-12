Klimafreundliche Mobilität : Heißer Punsch für Beuler Fahrradfahrer

Beuel Mitglieder der ADFC-Stadtteilgruppe Beuel verteilten am Donnerstag heißen Punsch und Spekulatius auf der Kennedybrücke. Damit wollen sie sich bei den klimafreundlichen Radfahrern bedanken.

Heißen Punsch und Spekulatius in Fahrradform verteilten Beuler Mitglieder des Allgemeine Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC) am Donnerstag auf der Kennedybrücke in Höhe des Brückenforums. „Wir bedanken uns damit bei den Radfahrern für ihre klimafreundliche Mobilität in den Wintermonaten“, erklärte Gerhard Baumgärtel, Sprecher der Stadtteilgruppe.