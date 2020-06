Großeinsatz in Bonn : 29-Jähriger soll den Rhein gleich zweimal mit Flamingo überquert haben

Bonn Weil er den Rhein mit einer aufblasbaren Schwimminsel in Form eines Flamingos überquerte, hat ein 29-Jähriger am Montag für einen Großeinsatz gesorgt. Den „Ausflug“ von Beuel bis zur Nordbrücke soll er sogar zweimal gemacht haben.

Der „Kapitän“ eines Gummi-Flamingos hat den Rhein am Montag gleich zweimal überquert. Der 29-jährige Bonner hatte am Montagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und DLRG ausgelöst, indem er den Rhein mit einer aufblasbaren Schwimminsel überquerte. Gegenüber dem WDR sagte der Mann nun, dass er den Rhein an diesem Tag sogar bereits zweimal mit seinem Gummi-Flamingo überquert hatte. Er startete in Bonn-Beuel und ging in etwa auf Höhe der Nordbrücke wieder an Land. Auf seiner Fahrt über den Rhein habe er außerdem ein Fahrrad dabei gehabt.