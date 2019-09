Brückenforum in Bonn-Beuel : Gewinnen Sie Karten für „Hollywood Melodies“

Bonn Mitmachen und gewinnen: Der General-Anzeiger verlost 3x2 Karten für das Konzert-Ereignis „Hollywood Melodies“ im Beueler Brückenforum. Bekannte Musical-Stars nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise.

Zur Vorführung am Montag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, verlost der General-Anzeiger 3x2 Eintrittskarten. Um teilzunehmen, senden Sie bitte unter dem Betreff „Hollywood Melodies“ eine E-Mail mit Ihrem vollständigen Namen an online@ga-bonn.de. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt, die Karten an der Abendkasse hinterlegt. Das Gewinnspiel endet am Dienstag, 1. Oktober, um 12 Uhr.