Schokoladengeschäft Georgia Ramon : Chocolaterie in Oberkassel schließt zum Ende des Jahres

Oberkassel Das Oberkasseler Fachgeschäft „Georgia Ramon“ zieht Konsequenzen aus einem Dauerstreit mit Nachbarn und schließt zum Ende dieses Jahres die Chocolaterie an der Königswinterer Straße in Oberkassel.

Es sind die letzten Pralinen und Dragees, die in diesen Räumen hergestellt werden, denn an Weihnachten ist Schluss. „Ich finde das so schade, dass Sie schließen, Sie sind wirklich das beste Schokoladengeschäft weit und breit!“, oder: „Das war eine Bereicherung für Oberkassel!“, drücken die Stammkunden gegenüber den Inhabern ihr Bedauern aus. Denn während die Marke Georgia Ramon und die Herstellung der preisgekrönten Tafeln weitergeführt werden, schließt der Laden mit integriertem Café zu Weihnachten seine Pforten.

Das Ladengeschäft & Café „Georgia Ramon“ in der Königswinterer Straße 624 hat von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Kaffee, Tee und Trinkschokolade gibt es im Café noch bis zum 21. Dezember. Der Laden hat zusätzlich noch am 23. und am 24. Dezember geöffnet. Bis Heiligabend können also Pralinen, Dragees und Hohlfiguren gekauft werden – solange der Vorrat reicht.

Steigender Umsatz seit 2015

Schokolade wird selbstgemacht

Während die Schokoladentafeln der Marke an Fachhändler in der ganzen Welt verkauft werden, wurden viele Schokoladenprodukte, wie zum Beispiel Pralinen und Hohlfiguren, fast ausschließlich für den Laden produziert. All diese Produkte werden bis zum Jahresende ausverkauft und danach nicht mehr hergestellt. Die Tafeln, die in Zukunft nur noch in verschiedenen Feinkostläden in der Bonner Region oder online gekauft werden können – erhältlich in originellen Geschmacksrichtungen wie „Bio-Kürbis & Curry“ oder „Bio-Pistazien vegan“ – erfreuen sich bei Schokoladenkennern auf der ganzen Welt großer Beliebtheit.