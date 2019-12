Vorfall auf Sankt Augustiner Straße : Gelenkbus in Beuel fährt sich in Gleisbett fest

Gelenkbus in Beuel fährt sich in Gleisbett fest

In Beuel hat sich am Dienstagabend ein Bus im Gleisbett verkeilt. Foto: Mattthias Kehrein

Beuel Ein Gelenkbus hat sich am späten Dienstagabend im Gleisbett der Stadtbahnlinie 66 festgefahren. Als der Fahrer dort wenden wollte, blieb das Fahrzeug stecken. Die Strecke wurde am Abend für Fahrzeuge und Bahnen gesperrt.

Ein Gelenkbus hat sich am späten Dienstagabend in der Nähe des Konrad-Adenauer-Platzes in Beuel festgefahren. Weil das Fahrzeug die Fahrbahn blockierte, wurde die Sankt Augustiner Straße in Richtung Sankt Augustiner Straße gesperrt. Auch der Bahnverkehr der Linie 66 stand zeitweise in beide Richtungen still.