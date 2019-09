Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel : Fußgänger müssen bald Umweg gehen

Diese Verbesserungen würde ein Wegfall der Fußgängerampel bringen

Fällt die besagte Fußgängerampel weg, sparen Autos und die zwölf Buslinien mindestens 27 Sekunden Zeit ein, so lange ist dort die Grünphase inklusive "Räumzeit". Dadurch würde auch der heutige Rückstau auf der Kennedybrücke bis Bertha-von-Suttner-Platz und Alter Friedhof weniger. Ähnlich sähe es in Richtung der Sankt-Augustiner- und Friedrich-Breuer-Straße aus. Auch die Busse vom Friedensplatz kämen besser auf die Oxfordstraße.

In erster Linie würde nach den Berechnungen der Stadt aber der Schienen-ÖPNV profitieren. Für die Bahnen der Linie 66 würde sich die Grünzeit in Richtung Bonn von 27 auf 49 Sekunden erhöhen (in Gegenrichtung von 32 auf 49). Noch gravierender wäre das bei der Straßenbahnlinie 62, deren Grünzeit sich in Richtung Bonn von 17 auf 35 erhöhen würde (in Gegenrichtung nach Beuel sogar von 10 auf 29 Sekunden).

Profitieren würden aber auch die Auto- und Radfahrer, die an den restlichen Ampeln schneller Grün bekämen. Die Verbesserungen reichten von zwölf bis 24 Sekunden, so die Theorie der Experten.