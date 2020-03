Konrad-Adenauer-Platz in Beuel : Fußgänger bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

In Beuel ist ein Fußgänger von einer Straßenbahn der Linie 66 erfasst und schwer verletzt worden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Einen schweren Unfall hat es am Mittwochnachmittag am Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel gegeben. Ein Mann wurde an einer Haltestelle von einer einfahrenden Bahn erfasst und schwer verletzt.



Eine Bahn der Linie 66, die in Fahrtrichtung Siegburg unterwegs war, hat am Mittwoch gegen 15.05 Uhr kurz vor der Haltestelle Konrad-Adenauer-Platz einen Fußgänger erfasst.

Wie Polizeisprecher Robert Scholten auf Anfrage sagte, versuchte der Mann offenbar an einer Fußgängerfurt die Gleise noch vor der einfahrenden Bahn zu überqueren. Der Mann, der aus Richtung Von-Sandt-Straße kam, wurde schwer verletzt.

Wie Frank Frenser von der Bonner Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort war, sagte, wurden die Beine des Mannes unter dem ersten Waggon der Bahn eingeklemmt. Er war jederzeit ansprechbar, musste aber von der Feuerwehr befreit werden. Dafür hoben die Wehrleute mit zwei Hydraulikhebern die Bahn an. Etwa 25 Minuten nach der Alarmierung konnte der Mann so befreit werden und anschließend in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Fahrer der Bahn erlitt einen Schock und wurde vor Ort ebenfalls behandelt. Die Bahninsassen erlitten nach bisherigem Kenntnisstand keine Verletzungen.

Aufgrund des Einsatzes fahren die Bahnen der Linien 62 und 66 den Konrad-Adenauer-Platz aktuell nicht an, die Stadwerke Bonn (SWB) haben an der Haltestelle den Strom der Oberleitungen gekappt. Wie SWB-Sprecher Michael Henseler sagte, wurden die Strecken getrennt. Das heißt, dass die Bahnen aus Siegburg an der Adelheidisstraße enden, aus entgegengesetzter Richtung fahren sie nur bis zum Bertha-von-Suttner-Platz. Einen Bahnersatzverkehr können die SWB nicht einrichten, da auch die Busse den Platz aktuell nicht passieren können. „Die Linien fahren einen großen Umweg und passieren den Rhein über die Nordbrücke“, so Henseler.

Wie Scholten weiter mitteilte, wurden sowohl die Combahnstraße als auch der Konrad-Adenauer-Platz zunächst für den Verkehr gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die von der Kennedybrücke nach Beuel kommen, leitete die Polizei über die Hermannstraße ab. Wie der Polizeisprecher gegen 16.15 Uhr mitteilte, lockern die Einsatzkräfte die Sperrungen nun aber wieder, so dass der Verkehr in Richtung Innenstadt wieder fließen kann. In Fahrtrichtung Sankt Augustin läuft er einspurig.

