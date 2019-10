ÖPNV in der Lead City : Fallen Linienbusse in Bonn immer häufiger aus?

Niederholtorf Die Stadtwerke müssen derzeit eine Menge Kritik einstecken: Immer wieder beschweren sich Kunden über die Unzuverlässigkeit von Bus und Bahn. Was das teilweise für Auswirkungen hat, berichtet eine Familie aus Niederholtorf.

Familie Unger befindet sich seit Wochen mittags in Rufbereitschaft - und das meist über mehrere Stunden. Vier Kinder haben die Ungers aus Niederholtorf, die Schulen in Ramersdorf, Niederpleis sowie in Holzlar besuchen. Für ihren Schulweg nutzen sie täglich den Bus. Allerdings gab es in letzter Zeit vielfach Pro-bleme. "Es ist ein wahres Glücksspiel, ob die Kinder nach dem Unterricht nach Hause kommen oder nicht", ärgert sich Jochen Unger.

Grund ist Mangel an Berufskraftfahrern in Bonn

Die Probleme auf der Buslinie 636 hängen nach Auskunft der Stadtwerke Bonn mit dem Mangel an Berufskraftfahrern in Bonn zusammen. "Hinzu kommen Krankheitswellen, sodass auch die Reserve an Zusatzfahrern es leider nicht zulässt, derzeit alle Kurse zu besetzen", erklärt SWB-Sprecherin Veronika John. "Wir bedauern Ausfälle gerade im Fall von Schulkindern wie auch bei Fahrgästen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, außerordentlich", so John.