Übergang am Konrad-Adenauer-Platz : Entscheidung über Ampelabschaltung in Beuel vertagt

Beuel Die Entscheidung darüber, ob die Ampel des Fußgängerüberwegs am Konrad-Adenauer-Platz testweise abgeschafft werden soll, wurde vertagt. Politiker der Bezirksvertretung Beuel sind sich nicht einig geworden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Willcke und Maximilian Mühlens Redakteur Beuel

Die testweise Abschaltung der Ampel des Fußgängerüberwegs am Konrad-Adenauer-Platz zwischen Gottfried-Claren-Straße und von-Sandt-Straße könnte sich verschieben. Über die Abschaltung wurde am Mittwochabend in der Bezirksvertretung Beuel (BV) lebhaft diskutiert. Vor allem die Grünen sprachen sich gegen eine Abschaltung aus und appellierten an die Sicherheit. "Es geht hier um ein paar Sekunden, dafür möchte ich kein Menschenleben in Gefahr bringen", sagte Doro Schmitz, Fraktionssprecherin der Grünen. Ihrer Ansicht nach sei man gerade dabei, einen neuen Unfallschwerpunkt in Beuel zu erschaffen. "Wir machen die Kreuzung brandgefährlich", so Schmitz.

Hans Herschel vom Tiefbauamt der Stadt stand den Politikern Rede und Antwort. Er verwies darauf, dass die Ampel im Zuge einer Baustelle auf der Nordbrücke 2014 schon einmal abgeschaltet worden war. "Der Verkehr lief damals deutlich besser", so Herschel. Bei einer Rotphase würde die Ampel derzeit den kompletten Verkehr nach Bonn und nach Beuel sowie den Straßenbahnverkehr unterbrechen. "Die Ampel stört den Verkehrsfluss - durch eine Abschaltung würden wir Zeitgewinne haben", erklärte Herschel. Außerdem hoffe die Stadt, dass durch längere Grünphasen der anderen Ampeln Busse und andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr im Stau stehen. 2017 habe eine Fußgängerzählung ergeben, dass in der Zeit zwischen 6 und 18 Uhr nur 775 Personen die Querung benutzt hätten.

Entscheidung vertagt

Da sich die Politik uneins war, ob man die Ampel testweise ausschalten soll, wurde eine Entscheidung vertagt. In der nächsten Sitzung der BV soll sich auch ein Experte der Stadtwerke Bonn äußern, außerdem sollen alle Fraktionen einen Fragenkatalog erarbeiten und diesen bei der Bezirksvertretungsstelle einreichen. Am 31. Oktober tagt der Hauptausschuss, in dem auch über das Thema verhandelt wird - dieser kann auch unabhängig von der BV einen Entschluss fassen.