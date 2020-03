Amtsgericht informiert : Einspruch gegen Vorstandswahlen beim Heimatverein Beuel

Beuel Das Ränkespiel um die Gültigkeit der Vorstandswahlen beim Heimat- und Geschichtsverein Beuel (HGV) geht in die nächste Runde. Danielle Wiesner-von den Driesch hat das Amtsgericht Bonn über angebliche Unregelmäßigkeiten bei den Wahlvorgängen informiert.

Was ist geschehen? Danielle Wiesner-von den Driesch kündigte bereits nach den Vorstandswahlen am 12. März noch während der HGV-Jahreshauptversammlung an, dass sie aus verschiedenen Gründen die Wahlen anfechten werde. Wenige Tage später folgte der Einspruch beim Vereinsregister des Amtsgerichts.

„Der Heimat- und Geschichtsverein und das Museum müssen erhalten bleiben, aber ich scheine ja nicht die Richtige zu sein, die hier etwas bewirken kann. Ich bin schon ziemlich unglücklich, dass es so ist, wie es ist“, sagte sie jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Sie ist zur Erkenntnis gekommen, dass sie die persönlichen Beziehungen und die Strukturen im Verein falsch eingeschätzt habe. Auch sei ihre Anmerkung über die Verschönerung des Museums und die Verjüngung verantwortlicher Mitarbeiter nicht gut angekommen: „Man schreckt immer nur auf, wenn jemand wie Herr Schmerbeck stirbt. Doch einen geordneten Übergang an Jüngere, das macht man nicht.“

Viel klüger wäre es doch, „Macht“ rechtzeitig zu übertragen und den Nachwuchs kräftig zu fördern anstatt ihn mit Argumenten wie „man muss sich erst hochdienen“ zu vergraulen. Nur so würden sich Jüngere für die Vereine finden, die guten Willens seien, ihr Knowhow in den Heimat- und Geschichtsverein einzubringen und ehrenamtlich, natürlich in Kooperation mit den Alten, mitzuarbeiten, so Wiesner-von den Driesch.