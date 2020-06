GA-Serie „Die andere Perspektive“ : Ein Fischer passt gut zu den Schiffern

Serie Beuel Seit 2012 musiziert Dudelsackspieler Martin Fischer bei den Aufzügen des Schiffer-Vereins Beuel. Sein Auftritt ist aufgrund seiner authentischen Musik nicht mehr verzichtbar.

„Zur Freude meiner Nachbarn versuchte ich, die ersten Töne aus dem Ding herauszubekommen“, sagt er heute über die damaligen Versuche und schmunzelt. „Denn ich habe alles falsch gemacht, was man als Anfänger falsch machen konnte.“ Nur eines hat er damals richtig gemacht: Seinen ersten Kilt kaufte er sich bei einem privaten Besuch in Edinburgh. Als Fischer dann einem richtigen Dudelsackspieler zugehört hatte, stellte er sich die Frage, ob er das Instrument nicht doch richtig lernen sollte. „Zum Glück habe ich das mir dann bei einem Iren wirklich angeeignet.“ Er hat Unterricht genommen und in einer Pipe-Band mitgespielt. Ziel sollte es sein, mit der 100 Mann starken Band, bestehend aus Pipes und Drums, in Edinburgh aufzutreten. „Das mit Schottland hat damals, 2010, nicht geklappt. Dafür haben wir in Moskau auf dem Roten Platz gespielt“, berichtet er. „Das war schon eine besondere Liga.“ Über zehn Jahre müsse man das Dudelsackspielen lernen, bevor man in so einer Pipeband mitspielen könne.